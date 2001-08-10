«Оливье» обойдется сахалинцам в этом году дороже, чем «Селедка под шубой»

Салат «Оливье», который является традиционным новогодним блюдом в России, за год прибавил в стоимости. Подорожали практически все его ингредиенты. В Сахалинской области средняя стоимость продуктов для салата «Оливье» за год выросла на 6,5%. В ценах за ноябрь 2019 года стоимость салата для четырех человек обойдется сахалинцам в 445,29 рубля против 418,05 рубля в ноябре 2018 года.

Как ТИА "Острова" рассказали в Сахалинстате, в основу расчета положен рецепт, используемый Росстатом для определения индекса оливье. В среднем на приготовление традиционного салата для семьи из четырех человек требуется такое количество ингредиентов: консервированные огурцы (500 г), зеленый горошек консервированный (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), яйца куриные (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г), лук репчатый (100 г).

Дешевле будет приготовить «селедку под шубой». Для новогоднего стола предлагается следующий рецепт: сельдь соленая (350 г), картофель (400 г), свёкла столовая (350 г), морковь (200 г), яйца куриные (2 шт.), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г). Приготовление салата «селедка под шубой» на четверых обойдется примерно в 226 рублей. А в прошлом году сахалинцы тратили на него 218,18 рубля.

За год подорожали почти все ингредиенты. Цена репчатого лука выросла на 9,9%. Десяток яиц поднялся в цене на 8,6%, картофель – на 8,3%, сельдь соленая – на 7,1%, консервы овощные натуральные консервированные и маринованные - на 5,7%, колбаса вареная – на 5,3%, майонез — на 2,7%, а вот морковь, наоборот, стала дешевле на 5,9%.

«Наши подсчеты, конечно же, условные и могут отличаться от стоимости ваших салатов. У каждой хозяйки свои предпочтения по продуктам. Все ходят в разные магазины, покупают продукты разных производителей. Но в любом случае наш «индекс оливье и селедки под шубой» отражает общую тенденцию», - говорят в Сахалинстате.

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров за год мясо индейки подорожало на 13,7%, баранина на кости – на 7,0%, колбасные изделия – на 5,0%, окорочка куриные и куры охлажденные и мороженые – на 4,5 - 4,7% соответственно.

В группе рыбопродуктов рыба мороженая неразделанная выросла в цене на 20,0%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) – на 13,0%, икра лососевых рыб – на 6,1%. Одновременно кальмары мороженые подешевели на 6,8%.

Отмечается рост цен на масло сливочное на 12,4%, муку пшеничную – на 11,6%, сыры твердые и мягкие – на 5,8%, молоко и молочную продукцию – на 4,7%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 3,3%, конфеты шоколадные – на 2,7%. Сахар-песок за год упал в цене на 18%.

Среди крупяных изделий потребительские цены на пшено выросли на 55,4%, крупу гречневую - на 39,2%, крупы овсяную и перловую – на 9,3%, рис – на 4,2%.

Среди плодоовощной продукции заметнее всего поднялся в цене чеснок - рост за год составил 18,6%, огурцы свежие подорожали на 15,9%, помидоры - на 2,1%. Вместе с тем капуста белокочанная подешевела на 1,6%.

За год фрукты и цитрусовые поднялись в цене на 10,0%. Более всего подорожали яблоки. Средние цены на них выросли на 15,3%. Апельсины подорожали на 14,4%, бананы – на 11,0%, груши – на 5,4%, виноград – на 3,5%. Лимоны стали дешевле на 7,7%.

Повышение цен на алкогольные напитки составило 4,1%, в том числе пиво подорожало на 5,8%, водка – на 4,9%, шампанское – на 3,7%, коньяк – на 2,7%, вина виноградные – на 2,4%.

Сводный индекс потребительских цен по Сахалинской области в ноябре 2019 года составил 100,6% (за период с начала года – 103,1%). Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,8% (за период с начала года - на 4,0%), непродовольственные товары – на 1,0% (за период с начала года – на 3,1%), услуги остались на уровне прошлого месяца (за период с начала года подорожали на 1,9%).

С изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце ноября 2019 года составила 5753,66 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,2%, к декабрю 2018 г. - на 4,4% (за ноябрь 2018 года – 5452,16 рубля, к предыдущему месяцу – 99,95%, к декабрю 2017 г. выросла на 3,7%). Стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5605,83 рубля, Поронайске – 5500,35 рубля, Корсакове – 5657,99 рубля, Охе – 6816,31 рубля.