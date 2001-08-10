Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января

С начала 2019 года 2 308 островных родителей оформили сертификат на федеральный материнский (семейный) капитал. За все годы реализации государственной программы поддержки семей с детьми на Сахалине и Курилах выдано 34 143 сертификата на маткапитал.

Как сообщили в региональном отделении ПФР, сегодня размер материнского капитала равен 453 026 рублям. С 2020 года он будет увеличен и составит 466 617 рублей. Эти средства родители могут полностью либо частично использовать по следующим направлениям:

улучшение жилищных условий;

получение образования ребенком (детьми);

формирование накопительной пенсии мамы;

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

получение ежемесячной выплаты при рождении второго ребенка (для семей с невысоким доходом, у которых второй ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года).

Если родители уже частично воспользовались материнским капиталом, то узнать информацию об остатке средств они могут в онлайн-режиме на сайте ПФР. Для этого необходимо обратиться к сервису «Личный кабинет гражданина» — раздел «Материнский (семейный) капитал» — опция «Получить информацию о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части)».

Размер оставшейся части средств маткапитала с 1 января 2020 года будет проиндексирован на 3%.

Напомним, что для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок (второй или последующий) родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года включительно. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Обратим внимание, что для островных мам, которые родили двух и более детей, если они имеют 20 лет общего страхового стажа работы, из них 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера либо 17 лет в приравненных к ним местностях, возраст выхода на пенсию не повышается. То есть, при соблюдении этих условий и наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов, пенсия женщине будет назначена в 50 лет.