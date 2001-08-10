Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
С начала 2019 года 2 308 островных родителей оформили сертификат на федеральный материнский (семейный) капитал. За все годы реализации государственной программы поддержки семей с детьми на Сахалине и Курилах выдано 34 143 сертификата на маткапитал.
Как сообщили в региональном отделении ПФР, сегодня размер материнского капитала равен 453 026 рублям. С 2020 года он будет увеличен и составит 466 617 рублей. Эти средства родители могут полностью либо частично использовать по следующим направлениям:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной пенсии мамы;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
- получение ежемесячной выплаты при рождении второго ребенка (для семей с невысоким доходом, у которых второй ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года).
Если родители уже частично воспользовались материнским капиталом, то узнать информацию об остатке средств они могут в онлайн-режиме на сайте ПФР. Для этого необходимо обратиться к сервису «Личный кабинет гражданина» — раздел «Материнский (семейный) капитал» — опция «Получить информацию о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части)».
Размер оставшейся части средств маткапитала с 1 января 2020 года будет проиндексирован на 3%.
Напомним, что для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок (второй или последующий) родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года включительно. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Обратим внимание, что для островных мам, которые родили двух и более детей, если они имеют 20 лет общего страхового стажа работы, из них 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера либо 17 лет в приравненных к ним местностях, возраст выхода на пенсию не повышается. То есть, при соблюдении этих условий и наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов, пенсия женщине будет назначена в 50 лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 17:05 20 Декабря Дополнительные деньги выделят сахалинскому здравоохранению
- 14:00 20 Декабря Сахалинские банки не будут ужесточать условия получения ипотеки под 2%
- 10:00 20 Декабря Ещё один «Кванториум» открыли в Южно-Сахалинске
- 10:20 20 Декабря Островитян научат делать эскизы театральных костюмов
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?