ВТБ: дальневосточники сократили покупки за рубежом в 2,5 раза
Летом 2020 года клиенты ВТБ в Дальневосточном федеральном округе совершили за рубежом 148 тыс. транзакций, на 59% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном (356 тыс. в июне-августе 2019 г). Основная часть операций пришлась на топ-10 наиболее посещаемых стран, где количество покупок составило 125 тысяч, сократившись на 43%. По объему средств, потраченных дальневосточными клиентами ВТБ за рубежом, в этом сезоне лидировали США, Турция и Таиланд.
Всего летом 2020 года дальневосточники - владельцы карт ВТБ потратили за границей 256 млн рублей, что на 81% ниже, чем в июне-августе 2019 года. В странах первой десятки объем их покупок в этом сезоне составил 162 млн рублей (снижение на 82%).
Топ-10 стран по тратам дальневосточных клиентов банка этим летом возглавили США, Турция и Таиланд, тогда как в 2019 году лидировали Южная Корея, Турция и Италия. Нынешним летом в рейтинг впервые вошли Великобритания, Канада и Новая Зеландия, при этом в десятку не попали такие традиционно популярные среди дальневосточников направления, как Япония и Вьетнам.
Топ-10 стран по объему транзакций (среди клиентов ВТБ в ДФО), лето 2020
Страна
Сумма транзакций
США
34 млн
Турция
25 млн
Таиланд
22 млн
Испания
16 млн
Италия
14 млн
Великобритания
13 млн
Сингапур
11 млн
Южная Корея
10 млн
Канада
9,7 млн
Новая Зеландия
8,7 млн
Турция, которая первой открыла свои границы для россиян, продемонстрировала самый большой скачок трат в августе: по сравнению с июнем объем транзакций дальневосточных клиентов ВТБ в этой стране вырос в 6,7 раза. Увеличился объем расходных операций в августе и в других странах: в 3,4 раза – в Италии, в 1,9 раза – в Таиланде. В 1,7 раза выросли траты в США, в 1,5 раза - в Сингапуре. Всего же оборот по картам банка в топ-10 стран в августе по сравнению с июнем вырос на 57%.
Наименее значительно снизились затраты дальневосточников за рубежом на АЗС и в супермаркетах – на 60% и 77% соответственно. Максимально – на 98% – из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро. На 97% «просел» сегмент развлечений: кино, театров и концертных залов, которые из-за пандемии были закрыты. На 93% меньше средств клиенты ВТБ потратили на аренду автомобилей. При этом жители ДФО продолжали путешествовать: объем трат на железнодорожные и авиабилеты составил 9% от прошлогоднего, на гостиницы – 8%. Также клиенты ВТБ не всегда отказывали себе в возможности провести время в барах и ресторанах (объем трат – 12% от прошлогоднего) и обновить гардероб (15%).
«Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране», - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.
Напомним, во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза (до 9,5 млрд рублей) и достигли уровня прошлого года. По подсчетам эквайрингового бизнеса ВТБ, в августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46%. Однако по объему туристических расходов по-прежнему лидирует столица.
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