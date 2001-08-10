ВТБ расширил условия Дальневосточной ипотеки
В рамках программы «Дальневосточная ипотека» ВТБ начинает принимать заявки на приобретение недвижимости на вторичном рынке (квартиры, таун-хаусы или дома) у юридического и физического лица на территории любого муниципального образования в Магаданской области. Ранее условия программы распространялись на вторичную недвижимость только в сельской местности, сообщили в банке.
«Это уже третье улучшение программы Дальневосточной ипотеки для наших клиентов. Ранее мы снизили размер первого взноса до 15%, а также ставку по кредиту – всего до 1%. Новые изменения направлены на поддержку заемщиков, проживающих в регионе с небольшим объемом строящегося жилья, что не давало в полной мере использовать потенциал программы. Теперь в районах Крайнего Севера улучшить жилищные условия клиентам ВТБ станет проще и значительно дешевле», - прокомментировал Михаил Сероштан, вице-президент ВТБ, руководитель управления «Ипотечное кредитование».
После снижения ставки по Дальневосточной ипотеке спрос на кредиты в рамках программы возрос в 2,4 раза. Всего в рамках проекта клиенты ВТБ совершили уже 1,8 тыс. сделок на 6,5 млрд рублей.
В остальных регионах ДФО условия программы на данный момент остаются прежними: льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного округа. Ставка составляет 1% с учетом комплексного страхования заемщика, срок кредитования – до 19 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости.
Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года (при приобретении объекта на вторичном рынке у физического /юридического лица на территории Магаданской области - до 31 декабря 2021 года). Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.
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