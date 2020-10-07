Тихоокеанское
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16:01, 07.10.20 | Новости экономики Сахалина и Курил

Президент ННК Эдуард Худайнатов позаботился о безопасности и облике нефтебазы во Владивостоке

Президент ННК Эдуард Худайнатов позаботился о безопасности и облике нефтебазы во Владивостоке

Владивостокская нефтебаза, входящая в группу компаний ННК, в 2020 году претерпела существенные изменения. На ней прошел сразу ряд мероприятий по дальнейшему улучшению ее безопасности и оснащенности. Кроме того, объект, расположенный во Владивостоке, получил и обновленный внешний вид.

В сентябре закончились масштабные работы по реконструкции одного из трех причальных пирсов. Он был введен в эксплуатацию еще в 1966 году. С тех пор изменились и подходы, и нормы по безопасности объектов. На модернизацию ушёл 1 миллиард рублей. Вместе с усилением безопасности ремонтники также усилили оснащение пирса.

Теперь с пирса можно загружать суда шести разными видами топлива – как обычным автомобилньным бензином и дизельным топливом, так и мазутом и судовым топливом. С этого пирса уже отправляются суда, которые обеспечивают топливом высокого качества рыбопромышленников, а также поставляют авиационный керосин на ТЗК (топливозаправочные комплексы) в Хабаровском и Камчатском краях.

Среди новых мер безопасности, которые «ННК-Приморнефтепродукт» предусмотрела на новом пирсе – система контроля загазованности; система пожаротушения; водяная завеса на кордонной части.

А антикоррозийные работы, которые прошли на нефтебазе по поручению президента ННК, не только улучшили техническое состояние объектов, но и повлияли на эстетичность его внешнего вида. Для базы, которая находится в городской черте столицы Дальневосточного федерального округа, это также является немаловажным фактором.

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