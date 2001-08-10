ВТБ в Сахалинской области: продажи ипотеки достигли 1 млрд рублей с начала года
ВТБ за первый квартал нарастил продажи ипотеки до 215 млрд рублей, что является историческим рекордом для банка. В Сахалинской областипродажи составили 1 млрд рублей за январь-март 2021 года.
В этом году население стабильно увеличивает спрос на жилищные кредиты: в марте выдачи банка по стране превысили 93 млрд рублей, что почти на четверть выше показателей февраля. В Сахалинской области продажи марта составили 410 млн рублей.
С января по март текущего года ВТБ выдал свыше 72 тысяч кредитов на 215 млрд рублей, что на 13% превышает результат первого квартала прошлого года.На Дальнем Востоке наибольшим спросом ипотечные кредиты пользуются у клиентов Приморского края (4,4млрд рублей), Якутии (2 млрд рублей) и Хабаровского края (1,8 млрд рублей).
Одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой. С начала года ВТБ выдал по ней 65 млрд рублей, а всего за время действия программы провел 82,5 тысячи сделок на 265 млрд рублей. Доля программы в общемобъеме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%.
«Как мы и прогнозировали, по итогам первого квартала продажи ипотеки в России превысили 1 трлн рублей. «Мотором» рынка остаётся госпрограмма - нет сомнений, что ее лимит будет исчерпан банками к 1 июля в полном объёме, – комментирует Евгений Дячкин. - В наших планах на ближайшее время – наращивание выдач по льготной ставке, снижение долговой нагрузки заемщиков за счет программ рефинансирования, перевод ипотечных сервисов в цифровой формат, развитие сельской ипотеки и других проектов для обеспечения населения комфортным жильем. В этом году ВТБ ставит целью впервые выдать 1 трлн рублей ипотеки, и рекордные результаты «нишевого» первого квартала подтверждают наши намерения».
Как отметил Евгений Дячкин, треть от общего числа ипотечных продаж ВТБ заняла программа рефинансирования ипотеки: по итогам первого квартала свою ставку снизили почти 24 тысячи заемщиков, оформившие новые кредиты на сумму около 52 млрд рублей. При этом в начале марта ВТБ снизил ставки по этому продукту до уровня 7,9% годовых.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Ипотечный портфель ВТБ на начало февраля превысил 2,023 трлн рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. ВТБ планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
10:11 Сегодня Валерий Лимаренко: В Сахалинской области отобрали 370 потенциальных площадок под жилищное строительство
10:13 Сегодня Руководство Сахалинской области и делегация Газпромбанка обсудили совместные инвестиционные проекты
10:16 Сегодня Света не будет в некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня
10:19 Сегодня Без тепла останется сегодня часть Южно-Сахалинска
16:12 2 Апреля Холодно и дождливо будет на Сахалине в выходные дни
15:32 2 Апреля Минтай и треску по доступной цене 3 апреля можно будет приобрести у ТЦ «Янтарь»
16:42 2 Апреля В Южно-Сахалинске приводят в порядок адресные указатели
12:04 2 Апреля Сахалинские каратисты отправились за медалями в Новосибирск
17:42 12 Марта На Сахалине на выходных потеплеет
14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
17:12 12 Марта Южносахалинцам напоминают о закрытии на ремонт участка ул. Комсомольской
Выбор редакции
- 16:47 7 Апреля Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей
- 15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?