Юные сахалинские хористы выступили перед земляками

Концерт Сахалинского детского сводного хора прошел на базе «Восток». Накануне в актовом зале комплекса звучали известные произведения отечественных авторов. Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом ТИА "Острова" сообщил организатор мероприятия - областной центр по образованию в сфере культуры и искусства.

Как отмечают в СОНМЦ, в хоре занимается 24 ребенка из Стародубского, Углегорска, Холмска и Южно-Сахалинска. Руководит коллективом дирижер Валентина Тутурова, концертмейстер – Гузель Каргаполова. В течение учебного года воспитанники учреждений дополнительного образования собираются на сессии в областном центре. В этом году прошла лишь одна. По ее итогам и состоялся этот концерт.

Ежегодно участники островного хора принимают участие в выступлении Детского хора России. В рамках новогодних праздничных мероприятий дети со всей страны выступают в Московском Кремлевском дворце.

Зрители овациями встречали каждое произведение в исполнении хора. В концертной программе прозвучали произведения Александры Пахмутовой, Михаила Лермонтова, Сергея Рахманинова и других.

В этом году сводный хор повторно соберется на сессию в конце года. После чего любители хорового пения еще раз смогут насладиться выступлением лучших воспитанников сахалинских музыкальных школ.