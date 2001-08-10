Тихоокеанское
информационное агентство
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14:00, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Островитянам предлагают создать новогоднее настроение

Конкурс рукодельного творчества «Новогоднее настроение» стартует в областной библиотеке с 15 ноября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

На конкурс принимаются авторские работы, выполненные в различных рукодельных техниках: декупаж, вышивка, квиллинг, вязание крючком, поделки из глины, природных материалов и другие. Изделия должны быть эстетичными, привлекательными и отличаться оригинальностью. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет.

Награждение победителей состоится в СахОУНБ 25 декабря в 15.00.  Призеры получат дипломы, а все участники – благодарственные письма.

Работы принимаются до 10 декабря по адресу: ул. Хабаровская, 78 (СахОУНБ, отдел комплексного библиотечного обслуживания, третий этаж).

Телефон для справок: 8 (4242) 45-25-27.

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