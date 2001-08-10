Тихоокеанское
информационное агентство
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11:00, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают послушать лекцию «Родительский невроз»

Встреча в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку» состоится в областной библиотеке 23 ноября. Начало в 13.00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Семейный психолог Ольга Власенко проведет лекцию «Родительский невроз» и даст ценные советы, как подарить своему ребенку чувство защищенности и любви, не жертвуя при этом своими интересами, как научиться понимать свои потребности и потребности ребенка.

Для юных гостей библиотеки пройдет встреча, посвященная виммельбухам – детским развивающим книгам крупного формата с яркими, детализированными, максимально насыщенными визуальной информацией иллюстрациями. Ребята вместе с библиотекарями полистают и «прочитают» картинки, придумывая свои истории к серии книг «Городок» Сюзанны Ротраут Бернер. Именно эту работу оценило жюри премии Андерсена, что является высшим достижением для иллюстраторов и писателей детской литературы.

Предварительная запись по телефону 8 (4242) 45-25-28. Вход свободный.

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