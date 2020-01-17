Тихоокеанское
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17:40, 17.01.20 | Новости культуры Сахалина и Курил

Вечер памяти Владимира Высоцкого пройдет в Южно-Сахалинске

В следующую субботу, 25 января, поэту, актеру, автору-исполнителю, барду Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года. В этот день о его многогранном творчестве вспомнят в центре досуга «Теремок» городского парка.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в день рождения Владимира Семёновича в исполнении сахалинских бардов Анатолия Баллы, Павла Гаврикова, Юрия Мусаленко и поэта Константина Молчанова прозвучат его стихи и песни. Зрители увидят фотографии и кадры документальной хроники, погрузятся в мир Высоцкого.

В этот день для гостей вечера будет открыта фотовыставка о жизни и творчестве человека, который оставил неизгладимый след в истории нашей страны.

Начало в 14.00. Всех ждут по адресу: Коммунистический проспект, 2.

Вход свободный.

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