Вечер памяти Владимира Высоцкого пройдет в Южно-Сахалинске

В следующую субботу, 25 января, поэту, актеру, автору-исполнителю, барду Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года. В этот день о его многогранном творчестве вспомнят в центре досуга «Теремок» городского парка.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в день рождения Владимира Семёновича в исполнении сахалинских бардов Анатолия Баллы, Павла Гаврикова, Юрия Мусаленко и поэта Константина Молчанова прозвучат его стихи и песни. Зрители увидят фотографии и кадры документальной хроники, погрузятся в мир Высоцкого.

В этот день для гостей вечера будет открыта фотовыставка о жизни и творчестве человека, который оставил неизгладимый след в истории нашей страны.

Начало в 14.00. Всех ждут по адресу: Коммунистический проспект, 2.

Вход свободный.