Иммерсивный спектакль поставят в Чехов-центре Южно-Сахалинска
Сахалинский Чехов-центр начал работу над грантовым проектом «Ночь в театре». В планах создать иммерсивный спектакль, где зрители смогут отправиться на ночную прогулку по театру. Руководство театро решило превратить ее в спектакль-променад.
Как напоминают в пресс-службе Чехов-центра, иммерсивный спектакль создает эффект погружения, где зритель – полноправный участник происходящего. На таких мероприятиях нет зрительного зала. В 2019 году Чехов-центр впервые в своей истории презентовал два таких спектакля. Местом действия спектакля «Вторник короткий день» стал пассажирский автобус, а показ постановки «Игра в классиков» прошел в коридорах и кабинетах гимназии № 1 Южно-Сахалинска.
Местом показа нового спектакля станет само здание Чехов-центра. Зрители отправятся в путешествие по ночному театру, узнают новое об истории и современном быте учреждения.
«Я впервые на Сахалине, с радостью откликнулась на предложение создать пьесу. Когда приезжаешь в какой-то город, где тебе вот так проводят экскурсию, знакомят тебя со всем — это совершенно другая атмосфера, сразу появляется новое дыхание, вдохновение, потому что я знакомлюсь с новыми людьми, новым городом, новым пространством. Понравилось, что в Чехов-центре здоровая рабочая атмосфера, жизнь кипит, много всего вокруг происходит. Думаю, получится интересный театральный променад», — считает приглашенный работать над пьесой драматург Маша Конторович.
Премьерный показ будущей постановки запланирован в следующем театральном сезоне. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
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