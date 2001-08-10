Межрегиональный форум «Наследие нивхов» состоялся в Ногликах. Его приурочили к 85-летию писателя Владимира Санги. С докладами на мероприятии выступили 26 человек.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, в рамках форума прошла конференция «Сохраняя традиции: работа музеев и библиотек для продвижения культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалина».

Кроме того, состоялся круглый стол «От первого лица: проблемы и перспективы работы с КМНС на современном этапе» и прошли мастер-классы по созданию аппликаций из рыбьей кожи и разделыванию рыбы.

Писатель Владимир Санги отметил необходимость возврата обучения нивхскому языку в школьную программу, возможность создания профильных колледжей и специальных направлений подготовки в вузах.

Участники форума выработали рекомендации учреждениям области, работающим с малочисленными народами. Тексты выступлений разместят на странице «Коренные этносы Сахалина».

Отметим, одновременно с форумом на территории ногликской библиотеки появился памятник «Одинокий нивх». Его автор – сахалинский скульптор Владимир Чеботарёв.