Новую коллекцию из фонда особо ценных и редких документов областной библиотеки представят сахалинцам

Новую коллекцию «Издания военных лет (1941-1945 гг.)» подготовили сотрудники Сахалинской областной библиотеки к Общероссийскому Дню библиотек и 75-летию Великой Победы.

Основу коллекции составляют издания, поступившие в библиотеку в 1947-1948 г. из Государственного фонда литературы (г. Москва), а также из магазина Книготорга (г. Ленинград), Государственной исторической библиотеки (г. Москва) и принятые в дар от читателей.

Коллекция собиралась в библиотеке более пятидесяти лет и в настоящее время дает представление об истории издательского дела и тематическом содержании книг, выпущенных в период Великой Отечественной войны.

Видеообзор новой коллекции доступен на сайте СахОУНБ и Youtube-канале библиотеки.