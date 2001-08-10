Сахалинцы смогут отправится в путешествие по миру "Маленького принца"
Литературная акция "Большое сердце Маленького принца", приуроченная ко Дню молодёжи и к 120-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери, пройдет в Южно-Сахалинске.
Завтра, 27 июня, в сквере областной библиотеки читатели смогут совершить путешествие по сказочному миру. Участники театральной студии "Остров" представят инсценировку из «Маленького принца». С номерами выступят солистка Сахалинской филармонии Анна Двуреченская, ансамбль скрипачей "Виола", руководитель эстрадной вокальной студии «Pure Sound» Елена Талалаева. Начало в 18:00.
Кроме того, гости смогут узнать факты из биографии Антуана де Сент-Экзюпери и услышать в исполнении чтецов отрывки из его сборника очерков «Планета людей».
Как отмечают в пресс-службе СахОУНБ, в рамках праздника пройдёт конкурс на лучший костюм. Среди всех, кто придёт в нарядах героев книги «Маленький принц», разыграют приз.
Подробности можно узнать по телефону +7 (4242) 45-25-46.
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