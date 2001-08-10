«Классики» и «крестики-нолики» ждут сахалинцев на выставке «Игра»
Интерактивная выставка «Игра» открылась в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 11 августа. Проект привезён из Музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» в рамках Национального проекта «Культура».
– Сегодня мы открываем необычную и нестандартную выставку «Игра». Её автор, заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлёва, уже не первый год удивляет своими оригинальными решениями в освещении творчества и биографии Антона Чехова. И мы счастливы, что можем радовать сахалинцев такими проектами. Посещать эту экспозицию надо семьей. Здесь можно выполнять задания, придумывать свои игры и общаться через «говорящие» трубы. Надеюсь, вы научитесь лучше слышать и понимать друг друга, а также найдёте новые способы провести интересно вечер дома, – поприветствовала гостей директор музея книги
А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.
Ещё до открытия мероприятия юные сахалинцы приняли участие в монтаже выставки. Они помогли раскрасить стену изображениями своих любимых игрушек. Рисунки сразу дают понять, что ты попал в детскую игровую зону.
В первой части экспозиционного пространства сахалинцы могут познакомиться с мемориальными предметами быта конца XIX века, принадлежавшими семье Чеховых, редкими книгами, нумизматикой, увидеть раскладывающуюся книжку-игрушку с фигурками индейцев и мореходов, лото и многое другое. Выставка дополнена интерактивными комплексами. Гостям предлагают «поломать» голову над вопросами, которые разбросаны по периметру зала, и вписать ответ в специальные планшеты, поиграть в «классики», «крестики-нолики» и в игру-ходилку «Путешествие из Москвы на Сахалин».
– Выставка адресована семейной аудитории. Она о детстве, детях, детских играх и приключениях. Мы хотели, чтобы вы почувствовали себя частью какой-то большой долгой истории, в которую включены родители, дедушки, бабушки. Даже если ты мал ростом и тебе немного лет, то ты всё равно являешься её частью, которую можешь сохранить и продолжить, – рассказал директор музея заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков в своем видеообращении.
После торжественного открытия гостям провели экскурсию по экспозиции, а дети разбежались изучать игровые площадки.
– Выставка очень интересная! Больше всего мне понравились «классики» и «крестики-нолики». Думаю, я приду ещё сюда поиграть, – поделился впечатлениями пятилетний посетитель.
Выставка «Игра» продлится до 20 сентября.
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