Выставка "Первозданная Россия: курс на Сахалин" откроется в музее книги Чехова 30 октября. Этот проект воплотили при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела в партнерстве с компанией "Сахалин Энерджи".

Как сообщают в музее, тематически экспозицию разделят на два блока: в первом представят подборку фотографий редких животных и заповедных уголков всей России; во втором – уникальную природу и биоразнообразие Сахалинской области.

Организаторы планируют провести серию кинопоказов, творческих встреч с фотографами-натуралистами, экологами и профессиональными гидами, а также мастер-классы и лаборатории для детей и взрослых.

Посетители смогут посетить выставку с 31 октября по 30 ноября.