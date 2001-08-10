Выставка "Первозданная Россия: курс на Сахалин" пройдет в музее книги Чехова
Выставка "Первозданная Россия: курс на Сахалин" откроется в музее книги Чехова 30 октября. Этот проект воплотили при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела в партнерстве с компанией "Сахалин Энерджи".
Как сообщают в музее, тематически экспозицию разделят на два блока: в первом представят подборку фотографий редких животных и заповедных уголков всей России; во втором – уникальную природу и биоразнообразие Сахалинской области.
Организаторы планируют провести серию кинопоказов, творческих встреч с фотографами-натуралистами, экологами и профессиональными гидами, а также мастер-классы и лаборатории для детей и взрослых.
Посетители смогут посетить выставку с 31 октября по 30 ноября.
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