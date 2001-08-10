Южно-Сахалинский моноспектакль покажут в Санкт-Петербурге на международном фестивале

Образцовая театральная студия «Золотой Ключик» представит свое творчество на международном фестивале кукольных и синтетических театров КУKART-XV в Санкт-Петербурге. Воспитанники студии занимаются на базе Центра народной культуры «Радуга» по руководством Александра Маковецкого и Анны Маковецкой-Петросян.

Моноспектакль «Сколько страданий судьбой завещано» основан на стихотворении Владимира Баха и посвящен событиям, которые разворачивались в стенах детского концлагеря Саласпилс. Известность лагерь получил из-за содержания в нём малолетних узников, которых использовали для отбора крови для раненых немецких солдат, вследствие чего дети быстро погибали.

Как отмечают авторы спектакля, главной и единственной актрисе постановки Ариане Малыш удалось полностью прочувствовать и передать зрителю не только детский страх и ужас, но и материнский. Воспитанница «Золотого ключика» долго готовилась к роли и прочитала множество литературы о событиях тех дней.

Показ моноспектакля в северной столице состоится 22 июня 2021 года в Санкт-Петербургском Доме Актера. Школьница из Южно-Сахалинска будет играть на одной сцене с театральными труппами из Израиля, Индии, Италии, Турции, Чили, Казахстана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Дании, стран Прибалтики, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также регионов России.