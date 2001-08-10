Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
Праздничные концерты, флешмоб, выставки и мастер-классы— для южно-сахалинцев и гостей города подготовят широкую программу мероприятий, посвященную Дню России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областного центра.
12 июня на площади Победы в Южно-Сахалинске развернется масштабный флешмоб #МыРоссия, в котором планируется задействовать более 1000 человек. Жители выстроятся в самую большую в Сахалинской области карту Российской Федерации. Сбор запланирован на 12.00. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо пройти регистрацию по ссылке.
В 10.00 в историческом парке «Россия-Моя история» состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодной премии губернатора Сахалинской области «Сахалинский маяк», а уже в 11. 00 на площадке перед зданием начнется большой праздничный концерт с участием ведущих творческих коллективов региона.
Череда мероприятий традиционно пройдет на территории городского парка им. Ю.А. Гагарина.
С 12.00 до 14.00 на танцевальной площадке развернется фольклорно-развлекательная программа «Русский хоровод» с выставкой «Русская изба». Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению поделок.
На аллее Западной с 12.00 будет действовать ярмарка декоративно-прикладного творчества. В 13.00 на полосе развлечений пройдет программа «Мама, папа, я – спортивная семья».
Далее праздник продолжится на концертной площадке парка — с 14.00 южносахалинцев и гостей города ждут выступления постоянного участника культурных событий Южно-Сахалинска — военного духового оркестра, вокальных дуэтов «РусБус» и РитмCi», хореографического коллектива «Анимэ».
В завершении праздничного дня интересную концертную программу для гостей парка представят ансамбль современной народной песни «Русский терем» и коллективы центра народной культуры «Радуга» – мероприятие стартует в 20.30 на плавучей сцене на оз. Верхнем. Кульминацией праздника в парке станет фейерверк в 22.00.
День России отметят во многих планировочных районах и селах городского округа. Накануне праздника, 11 июня, тематические мероприятия пройдут в домах культуры с. Ключи (начало в 14.00) и Старорусского (13.00).
12 июня в 15.00 на площадке нового микрорайона Дальнего начнется познавательно-тематическая программа для подростков, в 16.00 празднование продолжится концертом. Кроме того, в 12.00 праздничные мероприятия будут организованы для жителей Березняков (ДК «Родник).
В 13.00 в ДК «Синегорье» состоится открытие выставочной экспозиции «Все краски России» (рисунок, изделия из глины, поделки из бумаги), а на приклубной территории будет организована праздничная программа.
В 12.00 жителей Весточки ждут на территории парка отдыха «Солнечная поляна». ДК «Электрон» также подготовит праздничный концерт.
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