В сахалинской библиотеке поведают о книге о лососях

В Сахалинской областной библиотеке пройдет презентация книги о тихоокеанских лососях. Она состоится 16 июня. Начало в 15.00.

Как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, впервые книга была издана в 1982 году и имела огромный успех как у профессионалов науки, так и у любителей рыбалки, краеведов и экологов. Выдержав испытание временем, книга стала раритетом, поэтому было принято решение переиздать ее для новых поколений читателей, любителей сахалинской природы. Издание дает полное представление о биологии горбуши, кеты, кижуча, нерки, симы и чавычи, учит бережному отношению к водоемам, в которых они обитают, воспитывает заботу о сохранении запасов этих рыб, содержит значительный справочный материал.

Автор «Жизни тихоокеанских лососей» – Феликс Рухлов (1935–2018) – кандидат биологических наук, несколько лет возглавлял лабораторию искусственного разведения лососей Сахалинского филиала ТИНРО, а затем больше 10 лет руководил институтом.

Эта встреча – повод поговорить об истории направления исследований, значительный вклад в которые внес Феликс Рухлов, а также о сегодняшнем состоянии популяций тихоокеанских лососей и проблемах их воспроизводства. Участники встречи смогут познакомиться с историей создания книги, причинами переиздания и, ответив на вопросы викторины, стать счастливыми обладателями этого уникальнейшего издания.