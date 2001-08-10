Областной слёт объединил более 70 «серебряных волонтеров» в медицине
В Холмске на региональном слете «Молоды душой» собрались «серебряные волонтеры» изо всех районов – от Южно-Сахалинска до Охи и Курильских островов. Большой интерес активистов старшего поколения вызвала общественная работа в поликлиниках. Развитие этого направления добровольцы и главные врачи медучреждений обсудили наканауне с губернатором Валерием Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
Идея о «серебряном волонтерстве» в поликлиниках пришла к участникам проекта «Сахалинское долголетие». Первый отряд появился в начале октября при южно-сахалинской поликлинике №4. Пенсионеры стали связующим звеном между пациентами, главными врачами и региональным минздравом. К добровольцам можно обратиться за помощью с диспансеризацией, получением талона к специалисту и по другим сложностям, которые встречают посетители в поликлиниках.
По словам главы области, стоит задача – до конца года сократить очереди в медицинских учреждениях. Правильно организовать работу поликлиник и уменьшить время ожидания приема призваны принципы «бережливого производства». Вторая причина очередей – нехватка специалистов. Благодаря эффективным мерам стимулирования – высоким подъемным, выплатам на покупку и приобретение жилья – в этом году удалось привлечь почти 250 врачей. Проблему кадрового дефицита помогают решить также телемедицинские консультации со специалистами из областных учреждений и ведущих российских клиник.
– Когда у нас в Ногликах появился новый главный врач, взять талон стало гораздо проще. Поликлиника теперь работает до 8 часов вечера. Проблемы могут быть только в сезон отпусков, но мы стараемся входить положение врачей, – поделилась волонтер Ольга Чепурина из Ноглик.
– Вы не должны входить ни в чье положение, когда есть риск для жизни и здоровья. Можно входить только в положение пациентов. А график отпусков нужно составлять таким образом, чтобы люди не замечали отсутствие специалиста, – подчеркнул губернатор.
На встрече с «серебряными волонтерами» речь шла также о диспансеризации. В 10 случаях из 100 во время обследования обнаруживаются сердечно-сосудистые, онкологические и другие серьезные заболевания.
– Если выявить на ранней стадии, лечение идет гораздо проще. Мы разъясняем эту простую истину всем своим знакомым. Кто-то потерял доверие к диспансеризации, если раньше попал на обследование для галочки. Мы убеждаем, что сейчас все не так, медосмотр стал гораздо серьезнее, – сказала «серебряный волонтер» из Холмска Надежда Долибец.
Движение «серебряного волонтерства» вовлекает в свои ряды все больше добровольцев. Советы активного старшего поколения формируются при медицинских учреждениях в Тымовском, Корсаковском, Холмском, Невельском, Макаровском, Смирныховском районах. Но первый среди районов отряд добровольцев создали в Томари.
– Мы начали работать с 16 октября. Уже есть реальные примеры, как удалось помочь землякам. Одной пациентке дали направление в Барнаул на замену сустава. Ехать далеко и тяжело. Мы вместе с нашими врачами договорились, чтобы эту операцию провели специалисты южно-сахалинской горбольницы, – рассказала руководитель томаринских «серебряных волонтеров» Людмила Заиграева. - Мы объединились, чтобы помогать людям. Так что если кто-то хочет присоединиться, не бойтесь и скорее решайтесь.
В ближайшее время у движения «серебряных волонтеров» появится юридический статус некоммерческой организации. Предполагается проведение обучающих семинаров.
– После волонтерского слета и встречи с губернатором у меня тоже появилось желание стать добровольцем, – поделилась председатель районного общества инвалидов Наталья Ахтырченко из Невельска. – Я давно работаю с инвалидами, нередко люди даже не выходят из дома. Им нужно помогать заботиться о своем здоровье, ведь это самое ценное.
У «серебряных волонтеров» есть единый номер: 89621280190. По нему можно оставить свои обращения и предложения, записаться в ряды добровольцев.
Кстати, встреча активистов старшего поколения состоялась в рамках регионального слета «Молоды душой», который проходил в Холмске с 1 по 3 ноября. Эта масштабная образовательная площадка объединила около 70 «серебряных» добровольцев и представителей активной молодежи. Волонтеры всех поколений вели интерактивную работу в группах, создавали проекты, которые будут осуществлять в своих районах. В качестве спикеров сахалинского слета выступили бизнес-тренеры из Санкт-Петербурга, Красноярска, участники всероссийских и международных волонтерских программ.
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