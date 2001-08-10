«Циклон» монтируют в южно-сахалинском городском парке
Монтаж нового муниципального аттракциона «Циклон» начался на территории городского парка Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии гроода.
Расположится объект на бывшей земле военных - со стороны так называемой Генеральской аллеи, которая ранее использовалась для проведения учений военной техники.
В настоящее время на участке завершены земляные работы и подготовительные работы по заливке фундамента. В монтаже аттракциона принимают участие специалисты из Италии и Москвы. Работы планируется завершить в течение 2 недель.
«Циклон» - так называемая американская горка - уникальный объект, изготовленный в Италии, где прошел тестирование. Он второй в России, первый расположен в Сочи. Аттракцион представляет собой металлический трек с движущимися по нему пассажирскими вагончиками (4 посадочных места), которые тянутся цепью до самой высокой точки трека (10 метров). Длина пути - 350 метров, время прохождения дистанции - 1 минута 20 секунд.
Стоит отметить, что в эксплуатацию «Циклон» будет введен в начале следующего летнего сезона.
Замена устаревших каруселей началась в 2018 году, когда администрация городского парка приобрела и установила четыре муниципальных аттракциона: «Микс», «Колобок», «Биоробот» и «Летающие слоны». Работа в данном направлении будет продолжена.
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