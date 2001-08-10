Жители Дальнего получают воду по новому водопроводу

Первый этап работ по улучшению качества водоснабжения завершился в новом микрорайоне Дальнего. Со вчерашнего дня, 7 ноября, его жители получают воду по новому водопроводу. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.

Дублирующая водопроводная труба протяженностью около 1,5 километров соответствует всем нормам и современным стандартам, исключает какие-либо протечки и подсос грунтовых вод, что позволит обеспечить этот район Дальнего чистой и качественной водой в полном объеме.

Теперь подрядной организации предстоит реконструировать ветхий отрезок подземных коммуникаций. Это уже более сложный и длительный этап работ. Участок старого трубопровода вывели из эксплуатации и готовят к реконструкции. На этот объект заключен переходящий контракт. Ремонтные работы планируют завершить в мае 2020 года.

Как отметил заместитель директора по строительству МКП «Городской водоканал» Андрей Степин, после реконструкции дублирующий водопровод выводить из эксплуатации не будут. С перспективой строительства нового жилья оба водопровода можно будет использовать одновременно, что позволит нарастить объемы поставки воды в жилые дома.

Учитывая, что на стенках водопроводных сетей отложились взвеси, которые образовались из-за ветхого водовода, некоторый период времени они будут влиять на качество воды, пока полностью не вымоются.

С понедельника управляющие компании совместно с городским водоканалом начнут проводить мероприятия по промывке наружных и внутридомовых сетей водоснабжения. Работы займут 7-10 дней. В этот период будут происходить временные отключения воды, о которых управляющие компании будут своевременно информировать жителей конкретных домов путем размещения объявлений.