Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2019
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16:05, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских старшеклассников познакомили с профессией тренера конного спорта

Очередная встреча для школьников из цикла «Профориентир: люди интересных профессий» состоялась в областной библиотеке 7 ноября. Гостями мероприятия стали руководитель сахалинского конноспортивного клуба «Золотой Мустанг» Татьяна Уланова и тренер по конному спорту Надежда Евдокимова, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Надежда Александровна рассказала учащимся о профессии тренера, об особенностях работы с лошадьми, а также отметила, что конный спорт входит в программу летних Олимпийских игр и на Сахалине данный вид спорта динамично развивается. 

Желающим был предложен выезд в село Троицкое Анивского района на конную прогулку в сопровождении инструктора и получить яркие впечатления от общения с этими умными и грациозными животными.

Завершающая встреча из цикла «Профориентир: люди интересных профессий» состоится в конце декабря. Телефон для справок: 45-25-28.

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