Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют

В предстоящее воскресенье, 10 ноября, будет ограничено движение автомобилей на железнодорожном переезде по улице Украинской Южно-Сахалинска. Это связано с проведением ремонтных работ.

Как ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, проезда здесь не будет с 10:00 до 17:00.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временному неудобству.