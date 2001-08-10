Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2019
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Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
18:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют

В предстоящее воскресенье, 10 ноября, будет ограничено движение автомобилей на железнодорожном переезде по улице Украинской Южно-Сахалинска. Это связано с проведением ремонтных работ.

Как ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, проезда здесь не будет с 10:00 до 17:00.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временному неудобству.

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