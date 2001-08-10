Сахалинцы присоединилась к Единому уроку по интернет-безопасности

Сахалинская область присоединилась к Единому уроку по безопасности в Интернете. Это всероссийский цикл мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности детей и развитие цифровой грамотности. К нему подключились учреждения дошкольного, общего и профессионального образования во всех районах островного региона. Во время урока школьникам рассказывают о защите персональных данных, безопасных покупках в Интернет-магазинах и методах анализа информации в Интернете, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

– Представить жизнь без всемирной паутины уже нельзя. Пользуясь большими возможностями Интернета, мы должны помнить о безопасности наших детей. Главная задача этого необычного урока – защитить подрастающее поколение от цифровых угроз. Недаром в нацпроекте «Образование» даже предусмотрен отдельный федеральный проект – «Цифровая образовательная среда», – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В образовательном мероприятии приняли участие дети и подростки в возрасте от 5 до 19 лет. Ребята познакомились с правилами ответственного поведения в современной информационной среде, способами защиты от противоправных посягательств в Интернете, а также научились безопасному общению в социальных сетях. Кроме того, во время проведения тематических уроков сахалинских школьников просили не выкладывать в сеть личную информацию.

– Ребята должны знать и понимать, что вся информация, которую они отправляют в Интернет, может за считанные минуты стать всеобщим достоянием. Ее увидят не только их близкие и друзья, но и совершенно незнакомые люди. Мы надеемся, что знания, полученные в ходе тематических уроков, предупредят детей об Интернет – угрозах, и помогут им безопасно, с пользой проводить время во всемирной сети, – отметил ведущий аналитик министерства образования Дмитрий Сотников.

Единый урок по безопасности в сети Интернет каждую осень проходит по всей стране. Сахалинская область присоединяется к акции с 2015 года. Так, в прошлом учебном году в тематических мероприятиях приняли участие более 40 тысяч юных сахалинцев и курильчан.