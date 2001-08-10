Сквер имени Есенина откроют в Южно-Сахалинске в конце ноября
До конца ноября в Южно-Сахалинске откроют сквер имени Есенина. Здесь разместили стенды со стихами великого поэта, скамейки, сцену, деревья, кустарники и скульптуру «Собака Джим». Работы по созданию нового общественного пространства сейчас находятся на завершающей стадии. Об этом сообщили сотрудники городской администрации.
Как ТИА "Острова" рассказали в правительстве региона, работы развернулись на юго-восточной стороне пересечения улиц Есенина и Комсомольской. К ним приступили в августе в рамках программы формирования комфортной городской среды. Площадь территории – более 5 тысяч квадратных метров.
Сквер имени Есенина полностью соответствует своему названию. Здесь разместили стеклянные стенды со стихами классика, в их числе – самое известное детище поэта «Шаганэ ты моя, Шаганэ». А поклонники философско-юмористической стороны творчества писателя оценят скульптуру «Собака Джим» – строчки о знаменитом питомце можно прочесть в произведении «Собаке Качалова».
– Проект получился интересным. Здорово, что здесь есть сцена. На ней наши талантливые горожане – а таких много – смогут выступать. Считаю, что для неё нужно подготовить деревянное покрытие. Тогда сцена будет хорошо гармонировать с другими объектами благоустройства, – отметил Валерий Лимаренко.
Рабочие уложили тротуарную плитку, прорезиненное покрытие, обустроили газоны, высадили кустарники и деревья. Благодаря необычным формам на скамейках можно с удобством не только сидеть, но и лежать.
– Также здесь появятся качели. Это важно, потому что мы хотим видеть здесь как можно больше детей. Одна из главных особенностей объекта – освещение. Световое оборудование будет размещено по всей территории сквера. Кроме того, подрядчик установил красивую арку, – отметил начальник отдела по капитальному ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства и благоустройству МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Дмитрий Судник.
Сквер станет своеобразным подарком для островитян к Новому году. Здесь установят праздничную ёлку и дополнительное световое оборудование.
Отметим, в областной столице в этом году будет капитально отремонтировано и благоустроено около 13 километров дорог, 25 дворовых территорий у 79 многоквартирных домов, 10 универсальных спортивных детских игровых площадок, хоккейный корт в Санаторном и скейтпарк в Синегорске.
Работы по благоустройству зеленых зон и общественных пространств, ремонту дворов и дорог активизировались во всех районах области по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. Принято решение – приводить в порядок не менее 200 дворовых территорий каждый год. Благоустраиваются также общественные пространства – места притяжений для жителей. Этим летом впервые за долгое время новое место отдыха появилось в Шахтерске Углегорского района. В сквере высадили сотни деревьев и кустарников, установили светодинамический фонтан. Сейчас масштабные работы также были развернуты в парке Корсакова.
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