Школу правильного питания посетили южносахалинцы
«Серебряные волонтеры» организовали для южносахалинцев школу правильного питания. Островитяне пришли во дворец спорта «Кристалл», чтобы послушать лекцию о правильном питании, задать вопросы о своем здоровье и пищевом поведении. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
– Любая информация важна и полезна, – считает участник встречи Наталья Суворова. – Я диабетик со стажем, борюсь с недугом всю жизнь. Много читаю, смотрю про болезнь и всё равно хочется знать еще больше. Мечта – чтобы в Южно-Сахалинске было кафе для таких, как я. Вот бежала с тренировки на лекцию, перекусить негде и некогда, а так бы зашла. Очень хорошо, что на Сахалине развивается волонтерское движение и проводятся такие мероприятия. Людям нужно менять жизнь, круг общения.
Всего на встречу пришли 40 человек. Среди них – новобранец волонтерского движения Наталья Дядык. Островитянка ведет здоровый образ жизни и хочет быть примером для окружающих.
– Открытие школы здоровья – очень хорошая идея. На совещании с министром здравоохранения Владимиром Ющуком мы подняли эту тему и получили поддержку. Пожилым людям особенно важно правильно питаться. Среди них много тех, кто страдает от диабета и имеет лишний вес. Уверена, что привлекать к таким мероприятиям следует, как можно больше людей. Со своей стороны, мы постараемся сделать для этого все возможное, – отметила сахалинка.
Кроме организации школ здоровья, волонтеры помогают разрешить островитянам многие медицинские вопросы - с доступностью на прием, с распространением сведений о работе медицинских учреждений, прохождении медицинских осмотров.
– Наше движение создано недавно, но уже успело себя зарекомендовать и получить поддержку региональных властей, – говорит идейный вдохновитель движения «Серебряные волонтеры» Владимир Забелин. – Главная задача – выявить слабые места в медицине и помочь организаторам здравоохранения их решить. А попутно мы активно привлекаем людей старшего поколения к занятию физкультурой и спортом.
Отметим, движение «Серебряные волонтеры» работает уже около месяца. Только в октябре к нему примкнули 26 южносахалинцев. Также общественные советы созданы в районах области. Записаться в ряды волонтеров или задать интересующий вопрос можно по телефону – 8-962-128-01-90.
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