Сахалинцев приглашают сыграть в игру го

Первый турнир по игре го на кубок генерального консула Японии в Южно-Сахалинске пройдет в областной библиотеке 17 ноября.

- Турнир состоит из четырёх туров, по их итогам которых будут определены три призовых места. На церемонии закрытия и награждения генеральный консул Японии в городе Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно вручит победителю турнира передаваемый кубок. Также в ходе турнира также пройдут мастер-классы по игре го для начинающих, - сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Желающим поучаствовать в турнире необходимо заранее зарегистрироваться по электронной почте sakhalinjp1@ys.mofa.go.jp до 13 ноября (указать ФИО и свой уровень в игре, тема письма «Турнир Го + фамилия»).

Мероприятие проводится при поддержке Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске.

Телефоны для справок: 8 (4242) 45-25-47; (4242) 72-60-55.