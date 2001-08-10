Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2019
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Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
09:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Курильской закроют в Южно-Сахалинске на 18 дней

Участок улицы Курильской от Физкультурной до Леонова в Южно-Сахалинске закроют до конца ноября для проведения ремонтных работ.

Как рассказали ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города, подрядная организация в рамках муниципального контракта капитально отремонтирует здесь сети водовода и бытовой канализации. Ограничения продлятся с 12 по 30 ноября включительно. Объезд транспортных средств будет осуществляться по улицам Невельская и Хабаровская.

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