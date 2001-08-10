Южно-Сахалинск расчищают от последствий снежного циклона

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по устранению последствий первого снежного циклона обрушившегося накануне на областной центр и его пригороды. В ликвидации задействованы порядка 85 единиц техники и около 130 человек, передает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.

Расчистка улично-дорожной сети областного центра началась в ночь на пятницу. Городские дороги обработали противогололедными материалами.

По данным островных синоптиков, предстоящей ночью в Южно-Сахалинске выпало 7 мм осадков, в Новоалександровске — 8 мм. Высота снежного покрова в областном центре — 9 см.

Отметим, в нынешнем сезоне обслуживать улицы и внутриквартальную сеть Южно-Сахалинска нынешней зимой будет 8 подрядных организаций, а также муниципальное предприятие «Завод строительных материалов им. М.А. Федотова».

Подрядные организации выбраны на конкурсной основе, согласно законодательству проведены все необходимые процедуры. Аукционы на услуги по зимнему содержанию были размещены на электронных торговых площадках, эта информация доступна и открыта для всех предприятий, желающих принять участие.

Четыре подрядные организации будут заниматься расчисткой центральной части города, остальные - работать в планировочных районах. Они будут заниматься патрульной и механизированной снегоочисткой улиц, заездов и парковочных карманов, удалением снежно-ледяного наката, распределением противогололедных материалов, уборкой снежных валов, образующихся после расчистки улично-дорожной сети и вывозом снега на специально предназначенные для этого полигоны.

Подрядным организациям предстоит работать в круглосуточном режиме, так как основная расчистка многих дорог в Южно-Сахалинске производится в ночное время, чтобы не мешать передвижению транспорта по дорогам. Днем также производятся определенные работы по поддержанию улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в хорошем состоянии. А в случае сильных циклонов подрядчики обязаны выставлять на улицы больше техники и людей для оперативной расчистки. Качество расчистки подрядчиками улично-дорожной сети города будут контролировать профильные структуры муниципалитета. И в случае наличия жалоб от населения - принимать соответствующие меры. Как отметили в ДГХ, со всеми подрядчиками проведён инструктаж о недопустимости наличия снежных заносов на дорогах, а также об оперативной расчистке тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок, подъездов к социально значимым учреждениям города (школам, детским садам, больницам, поликлиникам).

Добавим, что помимо подрядных организаций содержанием города будет заниматься и муниципальное предприятие «Завод строительных материалов им. М.А. Федотова». Оно также обеспечено необходимой техникой и ресурсами для поддержания УДС в нормативном состоянии. Так, во время пиковых нагрузок и сильных метелей только силами завода строиматериалов имени Федотова на расчистку возможно будет направить до 120 единиц техники и свыше 60 рабочих, а вместе с подрядными организациями эта цифра вырастет до 400 единиц техники и 250 рабочих.