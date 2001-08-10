Логопед из Южно-Сахалинска поборется за звание «Воспитатель года»

Логопед из Южно-Сахалинска отправилась на всероссийский конкурс «Воспитатель года». Педагог детского сада №50 «Карусель» Наталья Абукина представит островной регион на десятом всероссийском конкурсе «Воспитатель года», который пройдет с 16 по 21 ноября. Сахалинцы впервые участвуют в масштабном конкурсе педагогического мастерства, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Наталья Абукина стала победителем в номинации «Лучший педагог дошкольного образования» на региональном этапе конкурса «Учитель года–2019». В профессии Наталья Викторовна более 13 лет.

– По правилам темы конкурсных испытаний станут известны только накануне. Самое непростое – это открытые уроки в незнакомых группах ребят. Непосредственно перед самим испытанием мне нужно будет придумать беседу и игру по выбранной теме, – рассказала учитель-логопед.

Финал конкурса «Воспитатель года» проводится в несколько туров. Заочный – включает в себя проверку интернет-портфолио конкурсантов, педагогической находки и визитной карточки. Во время второго очного тура педагоги напишут сочинение, проведут мастер-класс и мероприятие с детьми.

По итогам этих испытаний определят 15 лауреатов всероссийского этапа, которые примут участие во второй части конкурса. Здесь педагогам предстоит представить доклад-презентацию «Мой успешный проект» и принять участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

– Конкурсы профмастерства – это значимые страницы в педагогической карьере. Это старт для новых идей, возможность общения с коллегами из разных регионов и, конечно, стимул для развития, – отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

Кстати, в этом году в состав жюри федерального конкурса вошли два сахалинских учителя – доцент кафедры педагогики и психологии Института развития образования области, кандидат психологических наук Светлана Визитова и заведующая детским садом №9 «Чебурашка» Южно-Сахалинска Роза Янушковская.

У островитян будет возможность поддержать свою землячку Наталью Абукину во время смс-голосования в номинации «Достойный выбор». 18 ноября на официальном сайте конкурса: http://konkurs.vospitatel-goda.ru – будут опубликованы условия голосования.