Лучших наставников выбрали на Сахалине
Итоги областного конкурса «Лучшие практики наставничества Сахалинской области» подвели в областном центре. Всего было подано 18 заявок, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.
В этом году церемонию награждения провели в рамках образовательного форума «Наставники Сахалинской области- 2019». Он прошел в Южно-Сахалинске и собрал более 30 участников. Свои заявки на конкурс подали представители Холмска, Южно-Сахалинска, Ноглик, Анивы, Углегорска. Впервые в числе участников были наставники из Южно-Курильска.
Они заявились в номинациях «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество на производстве», «Дети учат детей», «Наставничество в образовании и кружковом движении».
- Сахалинская область среди других регионов России двигается впереди, потому что все только начинают путь, а вы уже проводите второй конкурс среди наставников. Само сообщество наставников взрослеет и сейчас мы серьезно говорим не просто об оболочке, а о содержательной части. Надо думать о качестве, а не только о форме, - рассказал заместитель председателя Союза наставников России Игорь Тюфяков.
Участие в конкурсе для Ильи Кучерова стало сюрпризом. Представитель Южно-Курильска попал в число конкурсантов благодаря своему руководителю. Именно он подал заявку за молодого человека.
- Он сам подал заявку, все подготовил, а потом мне позвонили и сказали, что вот вы участвуете, а я даже не знал. Но было очень приятно. В моей работе есть хорошие показатели. Я занимаюсь каратэ с детьми, у меня есть члены национальной сборной страны, призеры и победители соревнований различного уровня. Мы за шесть лет, сколько существует наша федерация, сделали огромный скачок, - поделился Илья Кучеров. – Я сам был спортсменом, выступал за сборную страны и на собственном опыте создал программу, включающую разные вариации других видов спорта, также максимально исключил вероятность получения травм.
По итогам конкурса лучшим в номинации «Наставничество в образовании и кружковом движении» стали Геннадий Зотов, представляющий Троицкий детский дом. Диплом второй степени получил Владимир Атянин, представляющий Кванториум.
В номинации «Дети учат детей» диплом первой степени получила Марина Полякова из Центра творчества и воспитания Ноглик, а диплом второй степени вручили Юлии Гребенюк, которая представила Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса» из Холмска.
Лучшим «Наставником года» стал Дмитрий Косицин, представляющий Углегорский пожарный отряд управления противопожарной службы Сахалинской области. Диплом второй степени в этой номинации получила Виктория Копаньчук из Центра творчества и воспитания Ноглик.
В номинации «Наставничество в социальной сфере» лучшим стал Илья Кучеров, представляющий спортивную федерацию кикбоксинга и бокса Южно-Курильска. Диплом второй степени вручили Центру психолого-педагогической помощи семье и детям, в лице директора Марины Власкиной. Третье место получил Центр социального обслуживания населения Сахалинской области, в лице директора Ольги Орловой.
В номинации «Наставничество на производстве» диплом первой степени получила ассоциация «Сахалинстрой», в лице генерального директора Валерия Мозолевского. Второе место вручили Управлению противопожарной службы Сахалинской области, в лице руководителя Романа Остапенко. Диплом третьей степени оказался в руках Кристины Энто из Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Победители регионального конкурса в конце ноября отправятся в Тюмень, где пройдет третий открытий конгресс наставников России. Сахалинцы смогут обменяться опытом с представители других регионов страны и пройти обучение.
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