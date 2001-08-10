Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2019
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К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
15:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон

Завтра, 19 ноября, на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируются сильные осадки, налипание мокрого снега, усиление ветра до 12-18 м/с,  на побережьях до 20-25 м/с.

В Охинском и Ногликском районах ожидается сильный снег, усиление ветра до 12-17 м/с, на побережьях до 20-25 м/с.

Кроме этого, 19 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируются умеренные осадки, усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

- В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - сообщили ТИА "Острова" в главном региональном управлении МЧС.

Вместе с тем, спасатели рекомендуют жителям районов:

  • без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
  • уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
  • отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;
  • туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
  • остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
  • при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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