К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
Завтра, 19 ноября, на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируются сильные осадки, налипание мокрого снега, усиление ветра до 12-18 м/с, на побережьях до 20-25 м/с.
В Охинском и Ногликском районах ожидается сильный снег, усиление ветра до 12-17 м/с, на побережьях до 20-25 м/с.
Кроме этого, 19 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируются умеренные осадки, усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
- В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - сообщили ТИА "Острова" в главном региональном управлении МЧС.
Вместе с тем, спасатели рекомендуют жителям районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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