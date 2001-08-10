Кабинет неотложной помощи открыли в поликлинике в Луговом

«Серебряные волонтеры» улучшают работу поликлиники в Луговом. В медучреждении открылся кабинет неотложной помощи. Ранее с таким предложением к руководству поликлиники обратились «серебряные волонтеры». Каждую неделю активные представители старшего поколения дают предложения о том, как улучшить работу лечебницы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общественники активно взаимодействуют с жителями, выявляют «слабые» места в работе поликлиники и потом совместно с администрацией медицинского учреждения стараются их исправить.

В волонтерское движение жительница Людмила Скареднова вступила всего месяц назад. Цели активистка преследует благородные – наладить взаимоотношения между персоналом и посетителями лечебного заведения.

– В Луговом живу 43 года. В поликлинике бываю часто. Знаю всех специалистов, – говорит активистка. – Мечтаю, чтобы жители планировочного района были довольны работой нашей поликлиники. Для этого мы опрашиваем людей, с какими сложностями они сталкиваются при обращении в учреждение. Если проблему невозможно решить на месте, доводим информацию до главного врача.

Такое взаимодействие уже принесло результаты. По инициативе общественников две недели назад в поликлинике заработал кабинет неотложной помощи. Ежедневно за одну смену фельдшер принимает до 14 пациентов. С подачи волонтеров решаются и вопросы доступности медицинской помощи. На работу в поликлинику приняли двух участковых врачей – терапевта и педиатра.

– Пока мы только строим свои взаимоотношения с представителями «серебряного» волонтерства, – отметил главный врач поликлиники №6 Артем Нагорный. – Но уверен, что уже слышим друг друга. Совместные встречи способствуют этому. Активисты имеют возможность напрямую задать любые вопросы и поделиться своими идеями и наработками. Мы готовы рассмотреть любые предложения.

Сегодня состоялась очередная встреча совета волонтеров и администрацией поликлиники №6. После решения организационных вопросов – выбора председателя совета и определения графика заседаний – представители старшего поколения озвучили новые предложения по усовершенствованию работы поликлиники.

Отметим, создание на островах «Серебряного волонтерства» ранее поддержал губернатор Валерий Лимаренко. Движение работает уже более месяца. Общественные советы созданы в Южно-Сахалинске и районах области. Записаться в ряды волонтеров или задать интересующий вопрос можно по телефону – 89621280190.