Островным должникам за электроэнергию простят пени

Сахалинэнергосбыт объявляет для частных клиентов компании акцию по списанию долга за просрочку платежей. Сумма начисленной пени будет полностью аннулирована тем, кто в срок с 1 по 25 декабря погасит всю задолженность и оплатит текущее электропотребление. Сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу компании.

Данная акция предоставит клиентам компании возможность рассчитаться с долгами в уходящем году на льготных условиях, избежать штрафных санкций и отключений электроснабжения. Индивидуальная сумма долга за просрочку платежа для участия в акции значения не имеет.

Стать участником акции могут только те потребители электроэнергии, в отношении которых еще не направлены в суд иски о принудительном взыскании задолженности.

Произвести оплату можно в любой форме – наличным и безналичным расчетом во всех пунктах приема платежей, а также через терминалы и платежные интернет-системы.

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте.