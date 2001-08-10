Островным должникам за электроэнергию простят пени
Сахалинэнергосбыт объявляет для частных клиентов компании акцию по списанию долга за просрочку платежей. Сумма начисленной пени будет полностью аннулирована тем, кто в срок с 1 по 25 декабря погасит всю задолженность и оплатит текущее электропотребление. Сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу компании.
Данная акция предоставит клиентам компании возможность рассчитаться с долгами в уходящем году на льготных условиях, избежать штрафных санкций и отключений электроснабжения. Индивидуальная сумма долга за просрочку платежа для участия в акции значения не имеет.
Стать участником акции могут только те потребители электроэнергии, в отношении которых еще не направлены в суд иски о принудительном взыскании задолженности.
Произвести оплату можно в любой форме – наличным и безналичным расчетом во всех пунктах приема платежей, а также через терминалы и платежные интернет-системы.
Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте.
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