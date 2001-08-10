Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2019
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11:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Островным должникам за электроэнергию простят пени

Сахалинэнергосбыт объявляет для частных клиентов компании акцию по списанию долга за просрочку платежей. Сумма начисленной пени будет полностью аннулирована тем, кто в срок с 1 по 25 декабря погасит всю задолженность и оплатит текущее электропотребление. Сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу компании.

Данная акция предоставит клиентам компании возможность рассчитаться с долгами в уходящем году на льготных условиях, избежать штрафных санкций и отключений электроснабжения. Индивидуальная сумма долга за просрочку платежа для участия в акции значения не имеет.

Стать участником акции могут только те потребители электроэнергии, в отношении которых еще не направлены в суд иски о принудительном взыскании задолженности.

Произвести оплату можно в любой форме – наличным и безналичным расчетом во всех пунктах приема платежей, а также через терминалы и платежные интернет-системы.

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте.

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