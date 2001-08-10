Один из близнецов Кузнецовых с мамой отправился на лечение в Москву

На лечение в столицу направлен второй ребенок из семьи Кузнецовых. Одиннадцатимесячный Виталик вылетел сегодня в Москву в сопровождении мамы и двух врачей-реаниматологов. Расходы на оплату проезда по поручению губернатора взял на себя областной минздрав, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В течение последних недель шла подготовка мальчика к перелету. Тяжелое состояние долгое время не позволяло организовать транспортировку. Врачи детской областной больницы в постоянном режиме консультировались со специалистами Российской детской клинической больницы, корректировали тактику лечения. Последняя телеконсультация состоялась вчера вечером, был составлен план медикаментозной и аппаратной поддержки в полете – на рейс медики взяли специализированное оборудование. По прибытию в Москву самолет будет встречать машина реанимации.

Ранее в Москве был решен вопрос о лечении брата-близнеца Виталия – Романа. Руководство областного минздрава предприняло все усилия, чтобы доставить детей, как можно быстрее в федеральный центр и начать лечение. Глава ведомства Владимир Ющук лично поддерживал связь с родителями малышей, ситуация остается на контроле министра.