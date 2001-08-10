С начала года диспансеризацию прошли 200 тысяч островитян

Двести тысяч сахалинцев и курильчан в 2019 году уже прошли диспансеризацию. По результатам медицинских осмотров у жителей выявлено более 4 тысяч новых случаев заболеваний, среди которых болезни системы кровообращения, органов кровообращения и дыхания, сахарный диабет и злокачественные новообразования. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

– Парадигма здравоохранения в настоящий момент изменяется в сторону профилактической медицины, – отмечает главный врач сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Столярова. – Диспансеризация позволяет выявить заболевания, о которых люди даже не подозревали. Среди них немало опасных недугов. Выздоровление человека зависит от того, насколько своевременно ему поставлен диагноз и начато лечение. В этом и заключается важность регулярного прохождения профилактических осмотров.

По данным медицинской статистики, 73 процента граждан от числа прошедших диспансеризацию, нуждаются в постоянном врачебном контроле. 12 процентов обратившихся опасных заболеваний не имеют, но наличие факторов риска не позволяют оставить их без внимания врача. И лишь 15 процентов жителей могут похвастать отменным здоровьем.

– Диспансеризация – хорошее дело, – уверена заведующая отделением медицинской профилактики городской поликлиники №4 Галина Марунчак. – Все обследования для жителей бесплатны. В последнее время люди стали сознательнее относиться к своему здоровью. На осмотры приходят целыми семьями.

Вопросы здравоохранения находятся на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко. Под руководством главы региона в Сахалинской области были введены дополнительные мероприятия для увеличения охвата жителей профилактическими осмотрами.

В том числе, введены Единые дни диспансеризации. Дополнительные часы работы поликлиник в среду с 17.00 до 20.00 часов и в субботу с 09.00 до 12.00 позволили привлечь в медучреждения 15 тысяч человек. Еще 13 тысяч было осмотрено в ходе проекта «Диспансеризация на колесах». Мобильные бригады работали в городском парке культуры и отдыха, выезжали на предприятия, принимали население во дворах областного центра и в сельской местности. Всего было сделано 320 выездов. А для проведения диспансеризации в отдаленных районах области привлекли высококвалифицированных специалистов со всей страны. Кроме того, в этом году на обследование сахалинцев и курильчан начали приглашать персонально при помощи автообзвонов.

Эти меры позволили увеличить охват населения медицинскими осмотрами и приблизиться к запланированным 203 тысячам человек, прошедшим диспансеризацию.

– В 2019 году наше медучреждение охватит диспансеризацией и профосмотрами свыше 14 тысяч человек. В будущем году планка вырастет до 22 тысяч, – рассказала заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №4 Юлия Хижняк. – Бывает, пациенты сомневаются в результатах диспансеризации или не удовлетворены объёмом обследований. В этом случае им нужно обратиться к участковому терапевту. Еще раз ознакомиться с результатом анализов или повторить их, а также поговорить о факторах риска и их устранении.

По итогам организации медицинских осмотров, общей работы лечебных учреждений, четыре сахалинских медучреждения получили статус «Доступных поликлиник». Почетного звания удостоены центральные районные больницы Ноглик, Тымовского и Александровска-Сахалинского, а также поликлиника №4 Южно-Сахалинска. Эти лечебные учреждения были признаны лучшими по критериям доступности, среди которых отсутствие длительного ожидания приема, прохождение медосмотров в установленные сроки, обеспеченность населения медицинским персоналом и удовлетворенность жителей медпомощью.