Туристический поток третий год подряд растет на Сахалине

Пленарное заседание Дальневосточной недели туризма состоялось в Южно-Сахалинске. Накануне мероприятии приняли участие заместитель правительства Сахалинской области Антон Зайцев, заместитель директора департамента инвестиций Минвостокразвития России Олег Вахтин, советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова, вице-президент РСТ Ольга Санаева.

По словам Антона Зайцева, Сахалинская область третий год подряд демонстрирует позитивную динамику туристического потока. «В 2019 году мы прогнозируем туристический поток свыше 305 тысяч человек, это прирост около 10% к предыдущему году».

Антон Зайцев рассказал об основных аспектах регионального подхода к развитию туризма. В частности, он обозначил в качестве приоритетных вопросов обеспечение транспортной доступности Сахалина и Курильских островов, благоустройство города и туристических маршрутов, развитие комплекса «Горный воздух», инфраструктурное обустройство Курил для организации регулярного туристического потока.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова остановилась на аспектах новой Стратегии по развитию туризма в Российской Федерации до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства РФ в сентябре текущего года.

Замдиректора департамента инвестиций Минвостокразвития Олег Вахтин подробно изложил основные аспекты новой экономической политики, реализуемой правительством на Дальнем Востоке. В частности, он отметил преференциальные режимы – территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток – как эффективные инструменты поддержки инвестиционных проектов в сфере туризма.

Напомним, Дальневосточная неделя туризма проходит на Сахалине со 2 по 8 декабря. На Дальневосточную неделю туризма зарегистрировалось свыше 400 человек, представители Камчатки, Чукотки, из Приморья, Амурской области и Якутии, регионов Центральной России. Иностранные участники представляют Китай, Республику Корея, Японию, Индию, Францию, Ирландию.

Участие в Дальневосточной туристической неделе бесплатное, регистрация производится на официальном сайте мероприятия.