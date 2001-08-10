Лучшего учителя ОБЖ выбирают в Сахалинской области
Торжественное открытие конкурса профессионального мастерства среди преподавателей ОБЖ состоялось накануне в Южно-Сахалинске. Это мероприятие проходит пятый год подряд (ранее он проводился в рамках «Учителя года»). В этом году в состязании принимают участие 16 педагогов из Поронайского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского районов и областного центра.
Как ТИА "Острова" рассказали в областном ГУ МЧС, в течение четырех дней учителям (и студентам – участникам номинации «Будущий учитель ОБЖ») предстоит пройти ряд конкурсных испытаний: представить свою профессиональную деятельность для незнакомой аудитории, провести «Открытый урок» и мастер-класс «Научи учителя», показать знание нормативных правовых документов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также продемонстрировать педагогические умения в проведении занятий с учащимися.
В этом году конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Лучший педагог-организатор ОБЖ года Сахалинской области – 2019»;
- «Лучший преподаватель БЖД года Сахалинской области – 2019»;
- «Первый старт – 2019»;
- «Будущий учитель ОБЖ - 2019».
«Сегодня нам трудно представить сферу деятельности, в которой не было бы направления безопасности или охраны здоровья, жизни, труда. Но всё это во взрослой жизни. А азы, основы закладываются в юном возрасте – в детском саду и школе. Обращаясь к участникам конкурса, хочу сказать, что нам хотелось бы, чтобы образовательный процесс проходил максимально широко благодаря вашему богатому педагогическому опыту, который приобретается, в том числе, и на мероприятиях, подобных сегодняшнему», – сказал начальник ГУ МЧС России по Сахалинской области Андрей Андреев.
Чтобы научить приемам оказания помощи детей, учитель должен сам владеть ими безукоризненно, поэтому в практической части педагогам предстоит отработать приемы сердечно-легочной реанимации на тренажере, оказать помощь «утопающему» и показать правильные действия при оказании первой помощи в различных ситуациях.
Работу педагогов будет оценивать профессиональное жюри. Лучшего педагога ОБЖ Сахалинской области назовут в пятницу, 13 декабря. Тожественная церемония награждения пройдет в конференц-зале Сахалинского техникума сервиса.
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