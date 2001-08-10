Финал областной лиги КВН состоялся в Южно-Сахалинске

Финал Сахалинской областной Лиги КВН сезона 2019 года состоялся в островной столице. Игру разделили на два блока. В первом сыграли школьники, а во втором – студенты и представители рабочей молодежи. Всего на сцену в этот день вышли шесть команд.

- За последние три года мы провели большую работу по развитию этого движения на Сахалине. Для нас это возможность увидеть ярких, интересных и активных ребят, которые участвуют в общественной жизни региона, выдвигают свои идеи, которые выходят за пределы КВН движения, и мы, безусловно, такие инициативы будем поддерживать, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.

Сезон КВН стартовал в начале года с фестиваля, который собрал 16 команд. Сахалинцы прошли мастер-классы и редактуру от именитых кавээнщиков из Кирова, Москвы и Хабаровска. Они же работали с ребятами на полуфинальных играх.

До финала дошли шесть коллективов. Они представили Поронайск, Александровск-Сахалинский, Холмск и Южно-Сахалинск, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агенство по делам молодежи.

Виктор Кирилин - участник Сборной Сахалинского морского училища им. Гуженко. В команде он отвечает за музыку. Холмчанин считает, что от нее на выступлении зависит очень многое.

- Музыку мы подбирали так, чтобы зрители могли успевать хлопать. Репетировали программу неделю, как приехали в Южно-Сахалинск, а номера начали придумывать еще в Холмске, - поделился кавээнщик.

Отдельным сюрпризом для зрителей стало выступление победителей высшей лиги КВН, команды «Вятка», которая прибыла на Сахалин в полном составе. Часть коллектива работала с сахалинцами в роли редакторов, а капитан команды Дмитрий Бушуев стал председателем жюри.

- Я был на Сахалинском фестивале КВН и мне приятно будет увидеть их спустя год, посмотреть, как они выросли. А потенциал КВН движения на островах очень большой, потому что основная сила – это школьники. Там, где они играют в КВН, есть будущее, и далеко не каждый город может этим похвастаться, - отметил Дмитрий Бушуев. – К своему выступлению мы подготовили несколько региональных шуток, специально для сахалинских зрителей.

На протяжении двух часов в зрительном зале раздавался смех. Участники игры пошутили над известными фильмами, различными областными и дальневосточными проектами, а также бытовыми историями.

Не обошлось и без сентиментальных моментов. Команда рабочей молодежи «Сборная бездомных котов» закончила свое выступление предложением руки и сердца, которое сделал капитан команды Артем Кан своей девушке Карине прямо на сцене во время игры.

По итогам финальной игры сезона первое место заняли команды «Сборная бездомных котов» и «Проспект Мира». На втором месте расположились команды Сахалинского техникума сервиса «Дебют» и Александровск-Сахалинского «Динамик». Бронзу завоевали «Милые лица» из Поронайска и Сборная Сахалинского морского училища им. Гуженко.

За лучшую шутку наградили команду «Дебют», а за лучшее приветствие - команду «Динамик».

Лучшим актером игры стал Владислав Гуров из команды «Проспект Мира», а лучше актрисой Елена Корягина из Сборной Сахалинского морского училища им. Гуженко.

Чемпионом года по итогам всех игр сезона оказалась сборная команда школ Южно-Сахалинска «Проспект Мира».

- Это последняя игра для нашей команды, потому что дальше мы разъедемся. Многие поступают в университет. Мы играем уже второй сезон подряд. В прошлом нам совсем немного не хватило до победы. К этому сезону очень сильно готовились, старались, прикладывали очень много усилий. Безумно рады победе, - поделилась участница команды «Проспект Мира» Алена Ким.

Следующий сезон КВН стартует в конце февраля 2020 года. Тогда состоится школа КВН, которая вновь соберет все команды островного региона.