"Школой без табачного дыма" стала пушкинская гимназия в Южно-Сахалинске

Участие в проекте «Школа без табачного дыма» приняли ученики гимназии №1 им. А. С. Пушкина Южно-Сахалинска. Профилактическим мероприятием охвачено свыше 100 человек.

Специалисты Сахалинского областного центра медицинской профилактики в ноябре этого года провели анкетирование среди учащихся 7- и 8-х классов гимназии.

- Анкета-опрос - обязательная составляющая проекта, - поясняет Мария Горина, психолог центра. – Ребята анонимно отвечают на несколько вопросов. Результаты позволяют определить фактический масштаб распространения табакокурения среди учащихся, выявить причины приобщения школьников к курению и основной мотив, который подтолкнул их впервые попробовать курить.

В анкетировании приняли участие 140 гимназистов. 18% ребят признались, что пробовали курить, из них 6% продолжают это делать по сегодняшний день. 34% родителей учеников подвержены пагубной привычке.

- После мероприятия мы проводим повторное анкетирование, чтобы увидеть результаты – продолжает психолог, - Как правило, они положительные. Процент курящих детей - снижается.

Для ребят провели лекцию о вреде курения. Для наглядности специалист центра профилактики использовала манекен курильщицы Сью. Благодаря этой кукле ученики видят, что попадает в организм с табачным дымом и какое вредное влияние оказывает курение на все органы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство Сахалинской области.

Затем перед собравшимися с театральной постановкой выступила агитбригада «Феникс», состоящая из учеников школы №32. В своем представлении волонтеры показывают сверстникам последствия пагубного пристрастия - курящий человек подвергает себя и окружающих риску заболеть различными заболеваниями, многие из которых смертельны. Школьники призывают сверстников вести здоровый образ жизни.

- Цели проекта «Школа без табачного дыма» - снижение и предотвращение подросткового курения, - поясняет заместитель главного врача Сахалинского областного центра медицинской профилактики Анна Могиленко. – А также формирование у детей и подростков привычек здорового образа жизни, ответственности в деле сохранения собственного здоровья, отрицательного отношения к потреблению табака и создание для подрастающего поколения города благоприятной среды жизнедеятельности без окружающего табачного дыма.