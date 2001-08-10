Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2019
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Последствия циклона устраняют в Сахалинской области
16:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Движение открыли по автодороге Огоньки-Невельск

В связи с улучшением погодных условий 13 декабря 2019 года, с 16:00, открыто движение по автодороге «Огоньки – Невельск».

Сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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