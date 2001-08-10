В День Конституции юные граждане России - южнокурильчане получили паспорта

В Южно-Курильске мероприятие прошло 12 декабря в районном краеведческом музее. 10 школьников, достигших 14-летнего возраста, получили документы из рук главы района Вячеслава Власенко. ⠀ «Сегодня знаменательный день в российской государственности - День Конституции РФ, который является основным документом в нашем обществе. Сегодняшний день важен для вас ещё и потому, как вы получаете паспорт. Это основополагающий документ, который дает вам неограниченные возможности как гражданам России. Вы становитесь полноправными членами нашего общества, которые несут ответственность за свои поступки- сказал Вячеслав Власенко.

Мэр также пожелал ребятам быть достойными гражданами России и с гордостью нести это звание.

«Быть гражданином Российской Федерации - это почетно», - отметил глава муниципалитета.

В этот же день в Крабозаводском вице-мэр округа - руководитель администрации острова Шикотан Сергей Усов также вручил паспорта школьникам Шикотана. ⠀ Кроме того, торжественное собрание по случаю Дня Конституции ознаменовалосье еще одним событием - вручение диплома Почетного гражданина муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Федору Тароеву. Федор Федорович поблагодарил районных депутатов за оказанное ему внимание, а мэр Вячеслав Власенко призвал молодое поколение равняться на почетных граждан Южно-Курильска и брать с них пример.