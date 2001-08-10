Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год

Островные синоптики рассказали о том, какая погода будет в конце этого года и что ждет жителей региона в первые дни января.

На предстоящих выходных в центральных районах Сахалина будет преимущественно без осадков, лишь в Охинском районе сохранится небольшой снег с ветром до 15-20 м/с. Температура ночью -17…-22°, в долинах -27…-32°, днём -13…-18°.

В южных районах без существенных осадков, температура ночью -17…-22°, на юго-западном побережье -8…-13°, днём -6…-11°.

В Южно-Сахалинске без осадков, температура в субботу ночью -20…-22°, днём -7…-9°; в воскресенье ночью -17…-19°, днём -6…-8°.

В понедельник погода начнёт меняться. Ветры в атмосфере сменятся на юго-западные, на Сахалин начнёт поступать тёплый воздух. Пойдёт снег, потеплеет. На севере ночью -16...-21, днём -10…-15°; на юге ночью -12…-17°, на юго-западе -7…-12°, днём -1…-6°.

Во вторник в Охотском море начнёт углубляться циклон, ветры снова повернут на северо-западные, будет понижаться температура воздуха, ожидается погода со снегом, на западном побережье с сильным ветром и метелями. До конца недели циклон будет крутиться в Охотском море, сохраняя ветреную погоду со снегом.

На Курильских островах в выходные дни небольшой снег, на юге сильный ветер. Температура -2…-7°. В понедельник на юге ослабеет ветер, со вторника снова ожидается усиление сначала южного, затем западного ветра до 20-25 м/с. До конца недели сохранится погода со снегом и сильным ветром, сообщили в Сахалинском УГМС.