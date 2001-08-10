Жителям Сахалинской области напоминают о записи в первые классы
Официальная областная кампания по приему в первые классы во все общеобразовательные организации Сахалинской области стартует в единый день — 21 января в 9:00. Родители могут подать заявление на зачисление в школу только в электронной форме - через региональный портал образовательных услуг.
Как ТИА "Острова" рассказали в областном министерстве образования, для получения электронной услуги, в том числе и для предварительного заполнения электронного заявления, требуется пройти авторизацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации.
- Родители или законные представители могут подать заявление с домашнего компьютера или прийти в школу, где школьные операторы занесут все данные в систему и отправят заявление. Кроме этого, операторы оказывают консультации и предоставляют компьютер тем, кто захочет заполнить форму заявления самостоятельно.
Затем все заявления попадут в единую электронную очередь. После регистрации заявлению будет присвоен уникальный номер, который необходимо зафиксировать. Чтобы заявление, поданное в электронном виде, рассмотрели, в течение трех рабочих дней необходимо предоставить в школу оригиналы документов: свидетельства о рождении ребёнка; свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; документ, подтверждающий право на льготное зачисление (справка и основание с места работы). При подаче документов родитель или законный представитель должен предъявить паспорт.
Списки зачисленных в образовательную организацию детей, будут опубликованы через семь рабочих дней после подачи заявления. Обращаем внимание, что подать заявку может только один родитель или законный представитель ребенка, причем лишь в одну школу. При записи будет учитываться территориальный принцип. Если будут сделаны заявки в другие образовательные организации их просто не учтут.
Кроме того, в этом году есть новшество приемной кампании. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети могут получить право преимущественного приема в школы, где уже обучаются их братья и сестры, - отметили в ведомстве.
Напомним, что до 17 января на портале образовательных услуг Сахалинской области в разделе "Зачисление в первый класс" в тестовом режиме работает специальная тренировочная площадка. После указанной даты все пробные тесты аннулируются.
Кроме того, во всех островных районах начнет работать тематическая «горячая линия». Звонки будут приниматься в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
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