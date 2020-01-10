Свыше 600 южносахалинцев получили травмы в праздники

В городскую травматологическую поликлинику Южно-Сахалинска за новогодние каникулы обратились 958 человек. 619 из них - на первичный прием, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный минздрав.

Самыми «жаркими» на обращения стали 2 и 6 января. В эти дни за медицинской помощью в лечебное учреждение обратились 97 и 84 человека соответственно. В среднем ежедневно травматологическую поликлинику посещало по 75 человек. Большинство из них попали к медикам с ушибами, переломами, растяжениями, вызванными падениями на горках и льду. Обращались к специалистам и пациенты с бытовыми травмами. В отличие от прошлых лет, в лечебном учреждении не зафиксировано ни одного случая пострадавших в ДТП.

- Количество травматизма традиционно возрастает в любые праздничные дни, - отмечает заведующий травматологической поликлиники г. Южно-Сахалинска Александр Тырышкин. – Новогодние каникулы – не исключение. Большое количество травм в этот период получено в состоянии алкогольного опьянения. Бывает, что человек приходит, у него нога болит. Честно признается, что не помнит, как все случилось. Делаем рентген, а там перелом. Также растет количество травм, полученных во время активного отдыха.

Ольга Петрова в травматологической поликлинике теперь частый гость. Новогодние каникулы женщина проводила энергично. Успешно каталась на коньках и лыжах. Пока однажды не решила скатиться с горы на «ватрушке». Итог – ушибы и растяжение связок голеностопного сустава.

- Наступать на ногу не могу, так что все зимние забавы придется оставить до будущего года, - сетует она.

Также специалисты-травматологи отмечают, что далеко не все пострадавшие обращаются к врачу сразу после получения травмы. Между тем, затягивание процесса лечения чревато развитием осложнений.

- Чем быстрее человек получит квалифицированную помощь, тем благополучнее будет его прогноз в плане здоровья, - продолжает Александр Тырышкин. – Доктор поставит диагноз и вовремя начнет лечение, что позволит минимизировать риск осложнений. Поэтому затягивать с визитом к врачу не стоит.

Напоминают специалисты и о мерах безопасности, следовать которым с наступлением снежного сезона должен каждый. Главные правила просты, но не всегда соблюдаются. При ходьбе стоит быть внимательным и не следует торопиться. Обувь нужно подбирать удобную, с нескользящей подошвой. А людям в возрасте обязательно следует пользоваться противоскользящими приспособлениями.