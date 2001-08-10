Сегодня каток у Дома торговли в Южно-Сахалинске работать не будет

Ледовое покрытие у Дома торговли, пользующееся популярностью у южносахалинцев, закроют для посещения на один день 16 января. В это время там будут проводиться плановые работы по обслуживанию. В штатном режиме ледовый объект заработает после окончания всех работ, передает мэрия областного центра.

Работы было решено провести в будний день, потому что в это время отмечается наиболее низкая посещаемость катка. Продолжительность связана с большой площадью ледового покрытия (1800 кв. метров). Рабочим предстоит произвести заливку льда в несколько слоев, а затем выровнять поверхность с помощью шлифовальной машины.

Напомним, на катке имеется теплая раздевалка, камера хранения и прокат коньков. Организаторы учли пожелания горожан и закупили ботинки от 25 до 45 размера, чтобы насладиться зимним катанием смогли и взрослые, и дети.

Стоимость проката — 150 рублей в час. Обладатели собственных коньков могут проходить на каток бесплатно. Служба проката работает с 11.00 до 20.00 всю неделю, кроме понедельника.

Администрация Южно-Сахалинска призывает горожан беречь городские катки и горки. Во избежание попадания соли, которой посыпают дороги и тротуары, желательно не заходить на лед в уличной обуви. Кроме того, не допускается нахождение на льду детей на санках, ватрушках и ледянках. С мерами безопасности нахождения детей и взрослых на ледовом катке можно ознакомиться на сайте администрации.