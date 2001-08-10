Дагинские источники оборудуют плавающими термометрами
Областная комиссия проверила температуру воды в Дагинских источниках. Как рассказали в региональном правительстве, накануне замеры в очередной раз подтвердили, что температурные показатели соответствуют норме. В состав комиссии вошли специалисты министерств лесного и охотничьего хозяйства, природных ресурсов, руководство регионального агентства по туризму, а также представители прокуратуры, общественники, жители Ногликского района.
По итогам поездки, было принято решение – вести замеры температуры на постоянной основе. В ближайшее время в источниках установят плавающие термометры. К лету их заменят электронные приборы, которые будут фиксировать температуру воды внутри купола и снаружи.
– Сейчас создается группа общественного контроля, чтобы следить за ходом работ по благоустройству Дагинских термальных источников. Местные жители будут сообщать, если обнаружат нарушения, – сообщила руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Пахолкова.
Напомним, в 2019 году после проведения обязательной экологической экспертизы началось благоустройство популярной достопримечательности на севере Сахалина. На территории северных источников отсыпали дорогу, установили освещение, построили купальные павильоны. Однако недавно в СМИ появилась информация, что эти работы привели к понижению температуры до экстремальных 10-11 градусов Цельсия.
По поручению губернатора была оперативно сформирована комиссия. Специалисты дважды на этой неделе побывали в Ногликском районе и зафиксировали соответствия норме. Температура воды в Дагинских источниках превышает 30 градусов Цельсия.
– Я приезжаю сюда еще с 1989 года, когда здесь больница была. Вода мне всегда хорошо помогала, руки и ноги в порядок приводит. Правильно, что источники облагородили. Особых изменений по температуре я не заметил, – рассказал житель Ногликского района Иван Федоров.
– На источниках бываю часто, они дают прекрасный оздоровительный эффект. Водичка хорошая, теплая, поэтому с удивлением прочитала в средствах массовой информации о том, что источники стали холоднее. По моим личным ощущениям изменений нет, да и термометром замеряли – температура в норме, – отметила жительница села Горячие Ключи Татьяна Дроздова.
– Сегодня мы посетили все 4 источника, произвели замеры. Если смотреть объективно, температура воды в трех из них не изменилась. В одном из источников вода незначительно холоднее, но это поправимо путем несложных манипуляций – надо немного заглубиться и отрегулировать сток. В плане проведенного благоустройства достопримечательности можно поставить огромный плюс, – поделился житель Ногликского района Юрий Величко.
Работы по благоустройству сейчас продолжаются, завершить их планируется к лету этого года. В рамках второй очереди будут установлены ограждения, лавочки и беседки, будет отсыпана дорога к источникам в южной части месторождения.
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