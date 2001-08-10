Вторую смену в сахалинских начальных классах хотят ликвидировать к 2021 году

В Сахалинской области вторую смену в начальных классах собираются ликвидировать к 2021 году. В своем ежегодном послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин затронул тему качества и доступности школьного образования. Сегодня в 119 из 159 сахалинских школ дети обучаются только в одну смену. Планируется, что уже в следующем году для всех классов начальной школы будет ликвидирована вторая смена. А полностью перейти на обучение с утра островные школы должны перейти в 2025 году, передает правительство Сахалина и Курил.

– В середине наступающего десятилетия в России будет около 19 миллионов школьников, почти на 6 миллионов больше, чем в 2010 году. Замечательно, что в наших школах вновь так много детей. Вместе с тем такая ситуация не должна сказываться на комфорте и качестве их обучения. Прошу Правительство совместно с регионами с учетом демографического и других факторов определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в национальный проект «Образование», – обратился глава государства.

В сентябре 2019 года на Сахалине открылись четыре новых школы. В День знаний красную ленточку торжественно перерезали в долинской СОШ №1 на 800 мест. В Южно-Сахалинске ввели дополнительные корпуса к школе №26 (480 мест), гимназии №1 (480 мест) и гимназии №3 (413 мест).

После масштабной двухлетней реконструкции распахнула свои двери СОШ №7 в Поронайске. До конца этого учебного года должны сдать в эксплуатацию школу на 300 мест в Корсакове. Закачивается возведение школы на 550 мест в Дальнем, специализрированной школы на 260 мест в Луговом и пристройки к СОШ №6 на 480 мест.

– Без качественного образования невозможно говорить о развитии региона и страны в целом. Мы в Сахалинской области многое делаем для того, чтобы создать комфортные условия в школах, чтобы ребята посещали занятия в одну смену, – сказал Валерий Лимаренко.

В своем послании Президент также подчеркнул, что все школы должны получить доступ к высокоскоростному Интернету. Глава государства подчеркнул необходимость развития сети детских технических центров.

На Сахалине и Курилах более 70 процентов школ имеют высокоскоростной доступ в Сеть. К 2021 году будут подключены все островные образовательные учреждения.

На базе 15 сельских школ в 11 районах области действуют «Точки роста» – центры цифрового и гуманитарного профилей. Там проходят учебные занятия по технологии, математике, информатике, игре в шахматы. В этом году «Точки роста» появятся еще в 33 школах.

В конце декабря в Южно-Сахалинске заработали еще два «Кванториума» – на базе гимназии №3 и Дальневосточной детской железной дороги. Здесь смогут бесплатно обучаться около 1500 детей и подростков. В 13 сельских школах открылись техноклассы – в так называемых «мини-кванториумах» познают робототехнику, 3D-моделирование и программирование.

Еще один аспект, который затронул Владимир Путин, – это заработная плата учителей. Президент поручил с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям – не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета.

Отметим, что в Сахалинской области учителя за классное руководство получают до 31 процента оклада в зависимости от наполняемости класса. Эта выплата может превышать 8 тысяч рублей в городской школе, 10 тысяч – в сельской.