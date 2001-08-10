«Контрольную закупку» провели в южно-сахалинских автобусах

Специалисты МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» провели внеочередную проверку пассажирских автобусов частных перевозчиков, которые обслуживают городские маршруты, по фактам нарушений при приеме оплаты проезда, выдачи билетов и использования электронных проездных.

Как рассказали в администрации областного центра, поводом для внеочередной проверки послужили сообщения жителей. Их оставили в социальных сетях мэра Южно-Сахалинска.

Так, один из горожан сообщил, что в автобусах нескольких маршрутов индивидуальных предпринимателей (№19, 20, 28 и 67) периодически наблюдает ситуацию, когда водители по нескольку раз подряд пробивают билеты через валидатор социальной картой или картой школьника, которые у них же и находятся. Южносахалинца этот факт возмутил, о чем он и сообщил мэру. Проверка была оперативно инициирована.

Как рассказал начальник отдела контроля исполнения договорных обязательств МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» Никита Воронцов, специалистами учреждения подобные проверки проводятся на регулярной основе, 16 января был проведен внеплановый выборочный линейный контроль использования валидаторов и выдачи билетной продукции на маршрутах, которые указал заявитель. В ходе «контрольной закупки» выявлены случаи невыдачи билетов пассажирам при оплате проезда наличными. Материалы по каждому факту будут направлены в соответствующие органы для проведения мероприятий в рамках полномочий. Перевозчику направлено требование об устранении нарушения. При наблюдении за действиями водителей факты многократного использования социальных проездных или карт школьника зафиксированы не были.

В свою очередь, в МУП «Городской информационно-аналитический центр», который является оператором системы «электронный проездной», подчеркивают, что на валидаторах установлено несколько уровней безопасности. Один из них предполагает, что на одном рейсе, в том числе на кольцевом маршруте, можно произвести только одну транзакцию (оплату проезда) отдельно взятой школьной или социальной картой. Попытки повторного использования проездного система блокирует. Произвести многократную оплату на одном рейсе можно только банковской или транспортной картой. Поскольку это личные денежные средства гражданина и он может распоряжаться ими на свое усмотрение (например, оплатить проезд себе и членам своей семьи, с которыми сел в автобус).

Отметим, что один раз факт многократного использования карты школьника был установлен и подтвержден. В сентябре прошлого года один из водителей маршрута, который обслуживает частный перевозчик, воспользовался кратковременным сбоем в системе и провел 30 операций школьной картой. Материалы были направлены в полицию.

Напоминаем, что пассажир при оплате проезда должен получить билет (чек). Обязательно требуйте билет, а также проверяйте дату, время и вид оплаты услуги, которые всегда указываются на билете. Если вам его не выдали или вы заметили какое-либо другое нарушение, обязательно сообщите об этом факте по телефону диспетчерской 51-00-51. На основании вашего заявления будет проведена служебная проверка.

Сообщения на любую волнующую тему горожане могут оставлять в аккаунтах мэра Сергея Надсадина, а также в соцсетях администрации Южно-Сахалинска. Ссылки размещены также на главной странице официального сайта мэрии.

Обратная связь построена таким образом, что горожанин либо получает ответ на свой вопрос (в установленные сроки) в социальной сети, где он его задал, либо вопрос адресуется профильной структуре, специалисты которой реагируют на ситуацию в рамках своих полномочий и информируют заявителя.